Эксперт по сну назвал привычку, которая мешает просыпаться по утрам

Многие люди привыкли переставлять будильник, чтобы ещё хоть немного поспать, но такая привычка усугубляет проблемы с пробуждением. Об этом предупреждает эксперт по сну Адиль Уль-Хак.

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По словам эксперта, дополнительные пять минут в постели не дают организму войти в фазу быстрого сна.

Это сбивает ваш мозг с толку, поскольку он думает, что входит в другой цикл сна. Такое нарушение может вызвать увеличение частоты сердечных сокращений и артериального давления.

Вместо восстанавливающего сна вы получаете фрагментарный.

Пробуждение в эту фазу сна приводит к вялости, раздражительности и усталости.

Вместо того чтобы нажимать кнопку повтора, вставайте сразу после звонка будильника. Вы почувствуете себя намного лучше.