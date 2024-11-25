Врач посоветовала не чистить зубы в трех случаях

Стоматолог, хирург Шаади Манучехри посоветовала не чистить зубы в трех случаях. Их врач перечислила в посте, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манучехри рассказала, что не следует чистить зубы сразу после приема пищи. Она объяснила это тем, что во время еды во рту создается кислая среда, и если начать чистить зубы сразу после нее, то можно втереть кислоту в зубы. Это, в свою очередь, может повредить зубы, сделав их уязвимыми перед кариесом. Такое же осложнение может возникнуть, если почистить зубы сразу после рвоты.

Также специалистка рекомендовала не чистить зубы после употребления сладостей.

«Когда вы едите сладкую пищу, бактерии, которые находятся на зубах, также едят ее и создают кислоту, которая оседает на зубах. Слюна естественным образом нейтрализует кислую среду, но на это требуется время — 30-60 минут», — прокомментировала Манучехри.

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