Какой орех укрепляет сердце и сосуды

Миндаль – самый полезный орех для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Биолог Виталий Наполов заявил, что в них огромное количество витаминов, белков и полезных жиров, которые способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы.

«Из-за большого содержания ненасыщенных жиров, аминокислот и минералов миндаль помогает оптимальной работе сердца и сосудов. Его рекомендуют для поддержки нервной системы и хорошей работы головного мозга», — цитирует эксперта RT.

Однако стоит помнить, что миндаль является аллергеном, поэтому его суточная норма — не более 30 граммов, сообщает Радио «Комсомольская правда».

Ранее «СП» писала, что россиян предупредили о смертельной опасности популярного продукта.