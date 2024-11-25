Диетолог рассказал, почему взрослым не стоит есть молочные каши
Он отметил, что стоит обратить внимание на овсянку, гречневую кашу, также можно выделить киноа, а при нормальной переносимости можно выбрать и льняную кашу. Кашу лучше отваривать, либо приготовить в мультиварке, но не разваривать ее, чтобы она была аль денте, добавил диетолог.
Также Поляков в интервью aif.ru отметил, что лучше отказаться от молочных каш, так как у многих взрослых людей не вырабатываются ферменты, которые переваривают молоко.
Кроме того, эксперт сравнил манную кашу с сахаром и порекомендовал вообще не есть её.
«К этому разряду также относятся любые каши быстрого приготовления. Рисовые каши вообще бестолковые, потому что это просто отшлифованный рис, в котором кроме крахмала ничего нет. Молочные каши, на мой взгляд, не самый лучший вариант завтрака. Во-первых, мало у кого из взрослых людей нормально вырабатываются ферменты для переваривания молока. Это называется лактазная недостаточность. В целом, у людей старше 20-25 лет, как правило, этого фермента уже практически нет. Любые вариации, например, кофе с молоком или молочная каша будет сопровождаться расстройством желудочно-кишечного тракта и проблемами с пищеварением», - добавил врач.