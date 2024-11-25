Почему взрослым не стоит есть молочные каши

Он отметил, что стоит обратить внимание на овсянку, гречневую кашу, также можно выделить киноа, а при нормальной переносимости можно выбрать и льняную кашу. Кашу лучше отваривать, либо приготовить в мультиварке, но не разваривать ее, чтобы она была аль денте, добавил диетолог.

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Также Поляков в интервью aif.ru отметил, что лучше отказаться от молочных каш, так как у многих взрослых людей не вырабатываются ферменты, которые переваривают молоко.

Кроме того, эксперт сравнил манную кашу с сахаром и порекомендовал вообще не есть её.