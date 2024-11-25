Против стресса и тревоги: о пользе русской бани рассказал врач
Банные процедуры укрепляют сосудистую систему и уменьшают воспалительные процессы в легочной ткани. Об этом рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По словам врача, поскольку в традиционной русской бане поддерживается температура от 40 до 70 градусов, она находится посередине между финской сауной и хамамом.
«Банные процедуры способствуют очистке всех пор, а также снижают уровень стресса и тревоги», – отметил Умнов.
Использование в бане эфирных масел, например, пихтового и эвкалиптового, укрепляет иммунную систему и предотвращает простудные заболевания. А банные веники улучшают кровообращение.
«Фитонциды, которые содержатся в листве, также укрепляют иммунитет и оказывают противогрибковое и антибактериальное действие», – добавил эксперт.
После парной рекомендуется выпить травяного чая, морса или лимонной воды, пишут «Известия».
Ранее врач Иван Митяев рассказал, можно ли посещать баню во время простуды.
«В баню не только можно, но и нужно идти при первичных симптомах заболевания, когда начинается насморк, чувствуется озноб, возникает першение в горле, однако повышения температуры при этом нет. В бане сосуды расширяются, лимфоток усиливается, появляется шанс предотвратить болезнь», – рассказал специалист.