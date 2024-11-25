Против стресса и тревоги: о пользе русской бани рассказал врач

Банные процедуры укрепляют сосудистую систему и уменьшают воспалительные процессы в легочной ткани. Об этом рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

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По словам врача, поскольку в традиционной русской бане поддерживается температура от 40 до 70 градусов, она находится посередине между финской сауной и хамамом.

«Банные процедуры способствуют очистке всех пор, а также снижают уровень стресса и тревоги», – отметил Умнов.

Использование в бане эфирных масел, например, пихтового и эвкалиптового, укрепляет иммунную систему и предотвращает простудные заболевания. А банные веники улучшают кровообращение.

«Фитонциды, которые содержатся в листве, также укрепляют иммунитет и оказывают противогрибковое и антибактериальное действие», – добавил эксперт.

После парной рекомендуется выпить травяного чая, морса или лимонной воды, пишут «Известия».

Ранее врач Иван Митяев рассказал, можно ли посещать баню во время простуды.