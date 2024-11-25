Какую обувь выбрать, чтобы не поскользнуться

Москвичам надо быть особенно осторожными в понедельник: на дорогах сильная гололедица! Ночью столбики термометров опустились ниже нуля, улицы превратились в настоящий каток. Насколько это опасно и готовы ли жители столицы к таким погодным переменам, узнала корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова.

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Пешеходные дорожки покрыты толстой ледяной глазурью. Так что с самого утра тротуары стали для жителей города полосой препятствий. У пешеходов утренняя гимнастика. Растяжка на тротуаре и упражнения по удержанию баланса на лестницах. Переходы через железнодорожные пути превратились в каток. Вцепившись в перила пассажиры скользили к электричкам. Коммунальщики, конечно, посыпают пешеходные зоны. Песком с солью, реагентами, но не особо помогает. Правильная обувь – чуть ли не самое главное в гололедицу. Чтобы не падать, эксперты советуют выбирать надежную подошву, которая обеспечит сцепление со льдом.

«Наиболее устойчивая подошва будет подошва эстеп плюс глубокий протектор. Эти два свойства обеспечивают безопасность», – рассказала начальник отдела по связям с общественностью обувной фабрики Ольга Козлова.

Московская непогода как по сценарию Леонида Гайдая: поскользнулся, упал, очнулся гипс. Колебания температур превратили улицы в каток. И скользко, по прогнозам синоптиков, будет еще долго. Врачи отмечают, нагрузка на травмпункты выросла. Причина 20% больничных травмы, полученные как раз зимой.

«Наиболее типичные травмы – это перелом лучевой кости», – отметил директор центра реабилитации Университета имени Сеченова Константин Терновой.

Специалисты советуют в гололед избегать скользких участков дороги. Но если нужно преодолеть этот путь, не стесняйтесь двигаться немного комично. Главное – сохранить равновесие. Не получилось? Падайте правильно.

«Надо освободить руки от телефона. Колени должны быть согнуты, ноги расставлены чуть шире», – рассказал Константин Терновой.

Синоптики обещают, что последняя неделя осени будет в меру холодной, частично солнечной, но с явными гололедными проявлениями. Причина в температуре воздуха, которая с каждым днем будет преодолевать нулевой рубеж. Будут погодные качели – то плюс, то минус.