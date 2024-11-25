Шесть лучших блюд на ужин для людей старше 50 лет

Людям после 50 лет нужно есть на ужин сырники, рыбу или индейку с овощами. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, ужинать лучше за три-четыре часа до сна. Лучше отдать предпочтение легкому белку, чтобы пища успела перевариться.

— Ужин должен быть из легких белков. Если человек съест говядину или свинину на ужин, то мясо будет долго перевариваться, организм не сможет нормально спать, потому что процесс пищеварения будет продолжаться на протяжении всей ночи, — рассказала она.

Также во сне у нас вырабатывается соматотропный гормон, который отвечает за «ремонт» организма — например, реконструирует мышцы. И именно легкие белки дадут материал для этих «ремонтных работ», заверила диетолог.

На ужин стоит выбрать:

запеканку из творога;

сырники;

нежирную рыбу с салатом из овощей;

индейку с овощами;

омлет;

хумус.

Специалист предупредила, что углеводы нужны человеку с утра, потому что они дают энергию на весь день. Однако иногда их можно съесть на ужин.

— Если вам очень хочется углеводов на ужин, то можно съесть бурый рис с морепродуктами, — подытожила Соломатина.

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