Нутрициолог рассказала о пользе и вреде кофе

Кофе из турки или кофеварки, растворимый или зерновой кофе – одинаково полезны. Об этом сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

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Нутрициолог Екатерина Кулова представила обзор современных научных исследований о кофе.

Нутрициолог отметила, что кафестол, содержащийся в кофе, не самый полезный элемент. Его избыток, как и избыток холестерола, может способствовать формированию атеросклеротических бляшек. Однако эта проблема возникает только при варке кофе на огне, поэтому Кулова рекомендует процеживать такой кофе через бумажный фильтр.

3 – 4 чашки кофе в день будут безвредны и даже полезны для здорового взрослого человека. При употреблении от двух до четырех чашек (400 гр) кофе в день можно ожидать следующих эффектов:

Снижение риска смерти от ишемической болезни сердца и инсульта (даже употребление более четырёх чашек не оказывает негативного влияния на сердечно-сосудистую систему);

Блокировка рецепторов аденозина, что ведет к увеличению выработки норадреналина и дофамина, стимулируя нервную систему;

Улучшение внимания, концентрации и времени реакции. После чашки кофе мы становимся бодрыми и внимательными в течение 30 минут;

Повышение работоспособности, увеличение выносливости и снижение усталости, а также временное поднятие настроения;

Улучшение работы мышц благодаря тригонеллину из зёрен кофе, который превращает питательные вещества в энергию и участвует в метаболических процессах, снижая уровень глюкозы и холестерина;

Беременным женщинам рекомендуется пить не более одной чашки в день.\

Нутрициолог также опровергла миф о том, что кофе вымывает кальций из организма. Потеря кальция настолько незначительна, что ее можно легко восполнить, добавив в кофе чайную ложку молока. Она также подчеркнула, что любителям кофе важно пополнить количество жидкости, поскольку кофеин обладает мочегонным эффектом.

Врач рекомендовала людям, пытающимся похудеть, ограничить употребление кофе с сахаром, латте или капучино. Вместо этого лучше выбирать американо, эспрессо или кофе с обезжиренным молоком.

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