Врач назвал увеличивающее риск рака количество спиртного

Регулярное употребление спиртных напитков может увеличить риск развития рака, инсульта и гипертензии, предупредил психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной Палаты РФ Руслан Исаев. Опасную дозу доктор назвал aif.ru.

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По словам врача, многие обыватели ошибочно считают безопасным регулярное употребление небольшого количества пива или вина. Однако не существует безопасной дозы алкоголя, заверил Исаев. Он уточнил, что даже 10 граммов спирта, содержащиеся в стакане вина или пива, могут привести с серьезным болезням — раку, инфаркту и инсульту. Например, эта доза спирта увеличивает риск развития рака молочной железы, отметил нарколог.

«Алкоголь несет еще одну опасность — формирование зависимости. Этанол активирует центры удовольствия в мозге, провоцируя выработку дофамина. Происходит привыкание к этим "подкреплениям", и [человек] начинает употреблять спиртное чаще, а затем — в больших дозах», — констатировал Исаев.

Врач также подчеркнул, что алкоголь может стать провокатором развития депрессии и снижения когнитивных способностей. Существует и прямая связь между употреблением алкоголя и повышением риска развития деменции, заключил специалист.

Ранее Исаев заявил, что мнение о неизлечимости женского алкоголизма является заблуждением. По его словам, алгоритм лечения алкоголизма одинаков вне зависимости от пола.