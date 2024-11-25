Чем опасно недостаточно приготовленное мясо

Недостаточно приготовленные мясо или рыба могут быть крайне опасны для здоровья из-за содержания сальмонеллы, кишечной палочки, листерии и других бактерий. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

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«Наиболее часто встречающиеся диарейные заболевания связаны именно с употреблением небезопасной пищи. Что касается сырой рыбы и морепродуктов — они могут быть источником токсинов, таких как ртуть, или содержать бактерии, которые можно уничтожить только при достаточной термической обработке», — сказала Сережина.

Она добавила, что зачастую заражение происходит при употреблении мяса диких животных или рыбы, не прошедшего лабораторный контроль.

Чтобы избежать опасных последствий, врач посоветовала всегда подвергать мясо и рыбу достаточной термической обработке, а также использовать отдельные разделочные доски, чтобы избежать контакта сырых животных продуктов, например, с хлебом или салатами.

Британский эксперт по безопасности пищевых продуктов Сильвия Андерсон до этого сообщила, что несвежие кухонные губки, доски, полотенца, тряпки и щетки могут быть источниками множества опасных бактерий.

По ее мнению, одними из самых грязных предметов кухонной утвари выступают губки для мытья посуды. Специалист утверждает, что в них может содержаться до 10 миллионов бактерий на квадратный дюйм (2,54 см). Эти микроорганизмы могут быть опасными для уязвимых слоев населения.

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