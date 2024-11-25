Врач назвала еду, которую нельзя исключать из рациона

Бояться углеводов и сильно ограничивать себе в пище, чтобы похудеть, не стоит. Это чревато тем, что вес со временем вернется, при этом человек может столкнуться с выпадением волос, упадком сил, проблемами в работе кишечника из-за недостатка клетчатки, витаминов и микроэлементов.

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"Многие пытаются строго ограничивать все углеводы, в том числе гречку, овес, бурый рис, чтобы похудеть. Однако это приводит к сильной тяге к сладостям и мучному", - предупредила врач-диетолог Лиза Афинская в своем Telegram-канале.

По ее словам, фрукты, бобовые и цельные злаки исключать не стоит. На фоне дефицита клетчатки в рационе человек становится менее выносливым - ему сложнее держать себя в тонусе, поддерживать мышечную массу, необходимую для крепкого здоровья.

Ранее врач объяснила, что бананы имеют незаслуженно плохую репутацию. И это доказали научные работы. Как рассказала специалист, ссылаясь на исследования, продукт полезен для сердца и сосудов: в одном банане содержится 450 мг калия.