Диетологи рассказали, как избежать набора веса во время праздников

Праздники — это всегда множество вкусных и калорийных блюд. Эксперты по питанию поделились рекомендациями, как не набрать лишние килограммы в новогоднее время.

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Найдите человека, который будет следить за тем, что вы пьёте и едите. Это может быть друг или кто-то из близких. Кроме того, вы можете найти того, кто будет вместе с вами придерживаться определённой диеты в праздники.

Зовите близких на активные праздничные мероприятия. Особенно полезно это во время еды или в перерыв в течение дня.

Контролируйте размер порций. Исследования показывают, что люди, которые обедают вместе с другими, потребляют намного больше еды, чем когда они едят в одиночку. Старайтесь, чтобы половина вашей тарелки состояла из некрахмалистых овощей. Это могут быть зелёный листовой салат или приготовленные овощи.

Во время еды следите за чувством голода и насыщения. Попробуйте использовать для этого шкалу от 1 до 10, где 1 означает «очень голодный», а 10 — «очень сытый».

Учитесь справляться с праздничным стрессом. Некоторые люди в моменты стресса едят больше.

Добавьте к углеводам клетчатку, белок или полезные жиры. Например, если вы видите большую тарелку с мясом, то возьмите к нему фрукты, овощи, орехи, сыр и крекеры.

Разделяйте употребление пищи и питьё. Сначала поешьте, а затем подождите 30 минут перед тем, как начать пить. Это поможет вам дольше оставаться сытым.

Ешьте медленно. Старайтесь жевать 20−25 раз за укус. Это даст сигнал мозгу, что еда поступает в желудок.

Высыпайтесь. Взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки.

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