Перечислены скрытые признаки того, что вы едите слишком много белка

Эксперты по питанию часто говорят, что белок — важный для поддержания здоровья элемент. Но если регулярно потреблять больше 2 г протеина на килограмм веса, то это может привести к нарушению работы почек, сосудов, пищеварения.

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Вот какие признаки говорят о том, что вам требуется меньше белка, чем вы получаете.

Вы часто испытываете жажду или обезвоживание. Если вам постоянно хочется пить — это один из признаков слишком большого потребления белка. То же самое касается постоянной сухости во рту. Хроническое обезвоживание может вызвать проблемы с почками, упадок сил, нарушение работы организма.

У вас проблемы с пищеварением. Запоры, вздутие живота или газы указывают на то, что вы едите чересчур много белка. Для решения этих проблем добавьте в рацион продукты, богатые клетчаткой.

У вас неприятный запах изо рта. Согласно исследованиям, такой запах может возникнуть из-за низкоуглеводной и высокобелковой диеты.

У вас проблемы с почками. Если вы заметили боль в области почек или проблемы с мочеиспусканием — пересмотрите свой рацион.

Вы непреднамеренно набираете вес. Чрезмерное потребление белка может иметь обратный эффект. Вы будете не сбрасывать, а набирать лишние килограммы.

У вас снизился уровень энергии. Рацион, в котором много белка и мало углеводов, может привести к тому, что в организме будет мало глюкозы. Из-за этого вы будете чувствовать себя истощённым.

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