Названа лучшая специя для уменьшения воспаления

Часто специи воспринимаются нами как суперпродукты. Например, корица помогает контролировать уровень холестерина, а имбирь полезен при вздутии живота. Что же касается борьбы с воспалением, то лучше остальных специй здесь действует куркума.

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Куркума содержит компонент куркумин. Он связан с её противовоспалительным и антиоксидантным действием. Существуют исследования, доказывающие, что куркумин защищает здоровые клетки при воспалительной реакции.

Между куркумином и уменьшением воспаления существует сильная связь. Одно исследование демонстрирует, что куркумин нацелен на несколько воспалительных путей, а также может быть полезен как часть лечения артрита и псориаза. При этом учёные отмечают, что лучше всего получать куркумин из добавок, так как в куркуме его может быть слишком мало.

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