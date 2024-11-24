Холодная или горячая ванна: что лучше подходит для тренирующихся

Исследование, представленное на конференции по интегративной физиологии упражнений 2024 года в Пенсильвании, показало преимущества горячей ванны для поддержания спортивной формы.

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Хотя ранее многие полагали, что холодная вода способствует снятию усталости и воспаления мышц, новое исследование ставит это утверждение под сомнение. Эксперимент показал, что принятие горячей ванны после физических нагрузок может оказаться более эффективным способом восстановления для спортсменов, чем традиционное холодное погружение.

Хотя погружение в холодную воду после тренировки является обычным явлением на спортивных площадках, охлаждение не всегда оказывает положительное влияние на физическую работоспособность.

Учёные заключили, что погружение в горячую воду может быть лучшим выбором для быстрого восстановления мышечной силы и подготовки к следующим тренировкам или соревнованиям.

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