Врач рассказал, чем вредны чрезмерные физические нагрузки

Врач предупредил о вреде чрезмерных физических нагрузок, которые могут привести к разрушению межпозвонковых дисков и, как следствие, к грыжам и болям в спине. Хирург и физиотерапевт Евгений Лихачев отметил, что интенсивные нагрузки могут повредить диски в поясничной области, вызывая сильные боли.

Он рекомендовал соблюдать умеренность в физической активности и при появлении болей ограничивать нагрузки, чтобы дать организму возможность отдохнуть и восстановиться. Если боли в спине сохраняются длительное время, необходимо обратиться к врачу.