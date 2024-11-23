Названы три продукта, которые нельзя запивать кефиром

То, что огурцы нельзя запивать кефиром, знают почти все. Но не все знают, что этот напиток несовместим с грибами и фруктами.

Манго вместе с кефиром перегружают желудочно-кишечный тракт. Кроме того, не подходят и любые другие экзотические фрукты. Но кефир совместим с яблоками и грушами.

Грибы с кисломолочным продуктом тоже сильно нагружают пищеварительную систему. Не употребляйте их вместе.

Не совмещайте кефир с фасолью. В противном случае вам грозят серьезные проблемы с ЖКТ. Лучше выпейте стакан кефира отдельно.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что мандарины считаются природным противоядием из-за высокого содержания лимонной кислоты. По ее словам, в этих фруктах совсем нет нитратов.