Проктолог поделился секретом идеального ужина

Нижегородский врач-проктолог Антон Симонов рассказал, что точно нельзя есть на ужин, чтобы не навредить здоровью. Информацией в своем телеграмм-канале поделился главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

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По словам эксперта, вечером нежелательно есть мясные полуфабрикаты, шашлыки, колбасу или разные сладости. Для того, чтобы не навредить желудку и кишечнику, лучше есть так называемые ферментированные продукты. Это, к примеру, йогурт без сахара и добавок, кефир, квашеная капуста, а также овощные салаты. Все эти продукты, говорит Антон Симонов, содержат полезные пробиотики, улучшающие микрофлору кишечника.