Врач объяснила, зачем ходить на растяжку после силовых тренировок

Для уменьшения дискомфорта после нагрузок рекомендуется посещать хамам.

Такой комплекс занятий может занять три часа. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Если вы только начали заниматься, то, возможно, у вас не было постепенного привыкания. Надо постепенно наращивать нагрузку. На второй день, через день должна быть лёгкая усталость мышц. Моё мнение, что если вы почувствуете, что у вас совсем всё плохо и какие-то другие внешние факторы, то пропустите один раз, сделайте выводы. Чтобы уменьшить это, мы всегда ходим после силовых нагрузок на растяжку, вы должны всё проработать. Это ещё улучшает рост мышц. Также можно ходить в негорячую баню, но лучше в хамам, прогревать мышцы. Это все долгий комплекс. Поэтому, когда мы идём на силовую тренировку в фитнес-клуб, мы там можем пропасть на три часа, если делать все по уму за эти три часа».

Ранее Нурия Дианова рекомендовала укреплять мышцы перед менопаузой. Это необходимо для снижения риска развития остеопороза, распространённого в период окончания репродуктивного возраста женщины. В качестве силовой тренировки можно выбрать бокс.