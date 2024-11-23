Врач перечислил привычки, приводящие к раку

В повседневной жизни человека есть целый ряд привычек, которые считаются нормой, но на самом деле повышают риск развития рака. Подробнее рассказал врач-радиотерапевт Денис Романов.

«Сидячий образ жизни и «западная» культура питания (то есть фастфуд, жирная, калорийная пища) – прямой путь к избыточной массе тела, а также увеличению риска заболеть раком толстой кишки, тела матки, молочной железы, поджелудочной железы, желудка», – напомнил врач.

Еще одним негативным фактором в питании является частое употребление продуктов на гриле. Специалист объяснил, что, например, шашлык пару раз в месяц вполне можно назвать нормой, но если такие блюда есть постоянно, то у человека может возникнуть рак желудка или кишечника.

Также эксперт посоветовал россиянам не злоупотреблять горячим чаем, так как недавнее исследование китайских ученых доказало связь между риском рака пищевода и употреблением слишком горячих напитков. В особенности это представляет опасность в сочетании с алкоголем и курением, передает life.ru.

Романов добавил, что риск развития меланомы и других видов рака кожи может возникнуть, если человек слишком часто находится на солнце или постоянно посещает солярий. И еще одной опасностью для здоровья является недосып, который может возникать из-за видеоигр или другого возбуждающего нервную систему контента, а это может привести к снижению выработки мелатонина в организме.

Ранее кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил, что омега-3 и омега-6 нельзя считать спасением от рака. Специалист отметил, что в народе существует такой миф, однако механизмы онкологических заболеваний несколько иные, а витамины вообще могут принести вред, если их применять в неправильных дозах и без показаний.