Как выглядит распорядок дня семьи биохакеров, которые хотят дожить до 150 лет

Супруги верят, что безумные правила помогут им продлить жизнь. Кайла и Уоррен Барнс-Ленц известные биохакеры. Вот уже несколько лет они пытаются обмануть природу и запустить «программу» по омоложению собственных тел. Цель у пары глобальная – дожить до 150 лет.

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Семья соблюдает строгий режим. Кайла и Уоррен никогда не нарушают разработанный ими распорядок дня. Пара просыпается в пять утра и сразу же приступает к «оптимизации» тела и разума. Делают они это с помощью импульсивной магнитной терапии. Процедуры супруги проводят специальным аппаратом.

Сразу после этого биохакеры отправляются на тренировку, гуляют и завтракают. Вся еда в доме семьи Барнс-Ленц строго органическая. Во второй половине дня Кайла и Уоррен принимают ледяные ванны и проводят время в кислородной камере – таким образом они рассчитывают восстановить все клетки организма. После органического ужина пара вновь идёт на прогулку, а уже в 21 час супруги ложатся спать.