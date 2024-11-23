Какие два продукта сделают сосуды крепче, отодвинув старость

Состав бананов и какао делает эти продукты полезными для сердечно-сосудистой системы, снижая риски опасных заболеваний. Есть и другая причина включить их в рацион. Об этом рассказала врач-диетолог Лиза Афинская в своем Telegram-канале, ссылаясь на выводы ученых.

Специалист отметила, что бананы незаслуженно имеют плохую репутацию. И это доказали научные работы.

Во-первых, они полезны для сердца и сосудов - например, в одном банане содержится 450 мг калия.

"Большинство людей едят мало источников калия, к сожалению. А ведь это важнейший минерал для здоровья сердца", - подчеркнула врач.

Калий необходим для контроля давления, снижения риска инсульта и так далее.

Во-вторых, благодаря тому же калию снижается вероятность задержку воды в теле, что помогает выглядеть лучше. Вместе с уменьшением отеков влияет употребление бананов и на пищеварение, так как продукт богат ценной клетчаткой.

По словам врача, нет научных данных о том, что бананы способствуют набору лишних килограммов, зато есть работа, которая подтверждает пользу свежих фруктов для поддержания здорового веса. Однако стоит помнить, что спелые бананы обладают высоким гликемическим индексом, что может вызывать повышение сахара. Есть продукт на голодный желудок не стоит.

Еще один продукт, который помогает сохранить внешность и здоровье, - это какао.

Есть основания полагать, что богатое флаванолами какао способно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также продукт повышает защиту кожу от фотостарения, добавила Лиза Афинская.