Эндокринолог назвала блюдо, помогающее похудеть

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что при ожирении хорошо помогает кимчи. Это пикантные квашеные овощи родом из Южной Кореи. Известны не только своей остротой, но и полезными свойствами.

Исследователи из Всемирного института кимчи провели эксперимент. Они разделили группу людей с избыточным весом на две: одна из них принимала капсулы с сушеным кимчи, а другая была контрольной группой.

После трех месяцев заметили результаты. У первой группы количество жира в организме снизилось на 2,6 %. А у контрольной - увеличилось на 4,7 %.

Медик отметила, что кимчи также улучшил состав кишечной микрофлоры: полезных бактерий Akkermansia muciniphila стало больше, а вредных протеобактерий, связанных с ожирением, - меньше.

Эндокринолог подчеркнула: для россиян отличным аналогом кимчи может стать квашеная капуста. Она содержит много полезных ферментов, к тому же не обладает таким острым вкусом.

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