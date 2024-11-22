Какие продукты надо исключить при заболеваниях сердца

Людям с заболеваниями сердца и сосудов нужно исключить из рациона некоторые продукты, заявил главный кардиолог Центрального федерального округа России Сергей Проваторов. Его советы опубликовали «Известия».

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По словам врача, при наличии сердечно-сосудистых заболеваний главная цель диеты — снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Для этого он посоветовал прежде всего употреблять меньше соли, поскольку она провоцирует задержку жидкости в организме и, как следствие, повышение артериального давления.

Вторая рекомендация Проваторова — сократить количество животного жира в рационе. Жирное мясо и птица, мясные консервы, колбасы, копчености, все виды субпродуктов и сало богаты вредным холестерином, который откладывается на стенках сосудов и нарушает кровоток в сосудах, в том числе снабжающих сердце, объяснил кардиолог.

Также врач призвал пить меньше алкоголя, тонизирующих и кофеинсодержащих напитков, поскольку они возбуждают нервную и сердечно-сосудистую систему. Доктор также порекомендовал ограничить употребление икры и выбирать рыбу, а не мясо.

Ранее терапевт Елена Малышева, а также ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов дали россиянам совет для эффективного снижения давления без таблеток. Медики рекомендовали для снижения давления добавить в рацион продукты с высоким содержанием грубых пищевых волокон.