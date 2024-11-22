Врачи назвали топ-5 природных антибиотиков

Специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы перечислили пять природных антибиотиков, которые могут помочь восстановить и укрепить иммунитет. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщило местное издание UfaTime.ru.

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В список эффективных средств для поднятия иммунитета попал чеснок, так как содержащееся в нем вещество алицин помогает в борьбе с вредными бактериями. Полезны также мед и имбирь — они обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Замыкают пятерку лидеров оливковое и эфирное масла чайного дерева — они оба противостоят различным инфекциям кожи.

— Стоит отметить, что природные антибиотики направлены на общую защитную функцию иммунитета, а не на борьбу с конкретной инфекцией. Каждый из них обладает специфическими особенностями, которые стоит учитывать, прежде чем использовать их для лечения или профилактики заболеваний, — отмечают в издании.

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