Какие супы оказались вредны для здоровья

Гастроэнтеролог, гепатолог Андрей Констанденков назвал три популярных у россиян супа, которые на самом деле негативно влияют на самочувствие, особенно при наличии хронических заболеваний. Его слова приводит издание «Доктор Питер».

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Первым супом, который врач назвал вредным, оказалась солянка. По словам доктора, в составе этого блюда присутствуют богатые насыщенными жирами, солью и консервантами копчености, колбасы и мясные деликатесы. Такое сочетание не только раздражает слизистые желудочно-кишечного тракта, но и вредит здоровью людей с нарушениями липидного обмена и заболеваниями почек, сердца и сосудов.

«Для желудочно-кишечного тракта блюдо представляет настоящую бомбу из калорий, соли и жира», — подчеркнул специалист.

Также не так безопасен, как кажется, грибной суп, продолжил Констанденков. Он объяснил, что проблема заключается в содержащемся в грибах хитине — веществе, которое организм не способен расщеплять из-за отсутствия нужных пищеварительных ферментов. Это блюдо противопоказано при гастрите, язве, воспалительных болезнях кишечника, панкреатите и других недугах ЖКТ, предупредил врач.

Третьим вредным супом русской кухни Констанденков назвал гороховый суп. По словам врача, он часто вызывает повышенное газообразование, вздутие и дискомфорт в животе. Кроме того, сухой горох и другие бобовые не рекомендуется есть при запорах, добавил врач.

Ранее повар и кулинарный эксперт Фил Бьячи раскрыл формулу идеального супа. Тремя ключевыми элементами этого блюда он назвал бульон, овощи и молочный продукт.