Врач объяснил, как нужно изменить рацион во время холодов

Зимой рацион рекомендуется строить вокруг блюд, которые подвергаются термической обработке, чтобы учитывать изменения в сезонном доступе к свежим продуктам и снижать риск простудных заболеваний. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог София Кованова.

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Эксперт отметила, что холодное время года требует особого подхода к питанию. Ягоды и фрукты, доступные летом, заменяются замороженными или импортными вариантами, которые лучше подвергать тепловой обработке. Овощи рекомендуется тушить, запекать или варить, а зелень обдавать кипятком перед употреблением.

Супы и другие теплые блюда следует включать в рацион людям, склонным к простудным заболеваниям. Теплая еда помогает организму тратить меньше энергии на поддержание температуры, чем при употреблении холодных блюд.

При этом, как подчеркнула Кованова, термическая обработка продуктов увеличивает их калорийность. Поэтому важно следить за общим количеством потребляемых калорий, чтобы избежать набора веса. Правильное сбалансированное питание позволяет сохранить или даже снизить вес в зимний период, резюмировала специалист aif.ru.

Ранее диетолог рассказал о правилах первого приема пищи. Также врач Малышева предупредила людей с высоким холестерином о риске деменции.