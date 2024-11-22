Врач рассказала о допустимости употребления кофе и чая во время еды

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух высказалась о допустимости употребления кофе и чая во время еды.

С научной точки зрения никаких противопоказаний к употреблению этих напитков во время приёма пищи нет, заявила эксперт в беседе с URA.RU.

В то же время, по словам специалиста, не рекомендуется употреблять кофе во время еды тем, у кого есть хронические заболевания органов ЖКТ или проблемы с костями.

Для человека, страдающего анемией, нежелательно во время еды пить чай.

В его составе содержатся растительные дубильные вещества танины, которые могут мешать нормальному усвоению железа, добавила гастроэнтеролог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что завтрак — один из самых важных приёмов пищи.