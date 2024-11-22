Диетолог определил суточную норму калорий для «очень больших» женщин

Им стоит употреблять около 2 тыс. ккал.

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Речь идёт о людях, чья физическая активность снижена.

У мужчин «потолок» калорийности «непредсказуем». Показатели могут варьироваться в зависимости от веса и роста, отметила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Нурия Дианова.

«Есть некий коридор, который нужно проверить по формулам Харриса-Бенедикта. Ей пользуются все российские врачи. И вот туда нужно внести все свои показатели: возраст, рост, пол, вес и примерно оценить свою физическую активность. И там есть этот момент, где человек, совсем офисный сотрудник, который вообще не занимается никакой активностью. И вот вы выставляете коэффициент, и тогда у вас получится индивидуальная суточная калорийность вашего рациона, и она будет у всех разная. Женщинам это +- от 1500 до 2000 калорий. Даже 2000 — это для женщин, которые очень большие, потому что для меня достаточно будет 1600-1700 есть. Я вот увеличу количество спорта, у меня калорийность может 1800-1900 повыситься. А для мужчин, наверное, от 1800, а верхний потолок вообще не предсказуем, потому что мужчина 100 кг, 120 кг, 78 кг — между ними разница 20 кг, что значимо в калорийности».

Ранее диетолог дала совет покупать имитированную икру для новогоднего застолья. Это недорогой и полезный продукт, где мало калорий. Им следует украшать салаты и закуски. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Нурия Дианова.