Диетолог рассказал о правилах первого приема пищи

Завтрак – важнейшая составляющая, для сохранения здоровья. По словам врачей, именно первому приему пищи нужно уделить максимальное внимание, чтобы получить заряд энергии на весь день.

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Поэтому диетолог, эндокринолог Антон Поляков настаивает, что первый прием пищи должен быть сбалансированным и питательным. При этом завтракать нужно не позднее, чем через два часа после пробуждения.

В разговоре с aif.ru врач перечислил продукты, которые должны быть на столе на завтрак. Это мясо, рыба, птица, морепродукты, яйца, молочная продукция, свежие овощи, запеченный картофель, каши, макароны из твердых сортов пшеницы. Главное условие – углеводы, поступающие в организм, должны быть легкоусвояемыми.

«Из напитков нужно уже смотреть, как переносит человек, например, кофе. А так можно чай, просто воду, но лучше предпочтение отдать травяным чаям или домашнему компоту», – уточнил Поляков.

По словам врача, первый прием пищи должен пройти в течение двух часов после того, как человек проснулся.

Еще одно условие, которое нужно соблюсти, между последним приемом пищи и завтраком должно пройти не более 12 часов.

«Если дольше, то для организма это может быть уже стрессом и может проявляться в виде замедления обменных процессов - набору веса», – добавил Поляков.

Ранее врачи назвали самую неподходящую для завтрака кашу. Так, по словам диетолога Николы Ладлам-Рейна, каши, в которые добавлены фрукты, орехи и семена, намного полезнее «пустых» каш.

Кроме того, специалисты признали овсяную и гречневую каши самыми полезными.