Идеальный завтрак на каждый день: Диетолог рассказал о правилах первого приема пищи
Завтрак – важнейшая составляющая, для сохранения здоровья. По словам врачей, именно первому приему пищи нужно уделить максимальное внимание, чтобы получить заряд энергии на весь день.
Поэтому диетолог, эндокринолог Антон Поляков настаивает, что первый прием пищи должен быть сбалансированным и питательным. При этом завтракать нужно не позднее, чем через два часа после пробуждения.
В разговоре с aif.ru врач перечислил продукты, которые должны быть на столе на завтрак. Это мясо, рыба, птица, морепродукты, яйца, молочная продукция, свежие овощи, запеченный картофель, каши, макароны из твердых сортов пшеницы. Главное условие – углеводы, поступающие в организм, должны быть легкоусвояемыми.
«Из напитков нужно уже смотреть, как переносит человек, например, кофе. А так можно чай, просто воду, но лучше предпочтение отдать травяным чаям или домашнему компоту», – уточнил Поляков.
По словам врача, первый прием пищи должен пройти в течение двух часов после того, как человек проснулся.
Еще одно условие, которое нужно соблюсти, между последним приемом пищи и завтраком должно пройти не более 12 часов.
«Если дольше, то для организма это может быть уже стрессом и может проявляться в виде замедления обменных процессов - набору веса», – добавил Поляков.
Ранее врачи назвали самую неподходящую для завтрака кашу. Так, по словам диетолога Николы Ладлам-Рейна, каши, в которые добавлены фрукты, орехи и семена, намного полезнее «пустых» каш.
Кроме того, специалисты признали овсяную и гречневую каши самыми полезными.