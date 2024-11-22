Как похудеть людям с ожирением, если большинство способов неэффективны

Согласно официальным данным, порядка 40% населения мира, или 2 млрд человек, страдают от ожирения. Поэтому данную патологию называют эпидемий XXI века.

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По словам бариатрического хирурга Александра Симакова, избавиться от лишнего веса самостоятельно удается лишь малому проценту людей с ожирением. Так, успешно похудеть и держать вес «в узде» могут только 10-15% из их числа. Об этом врач рассказал в разговоре с «Газетой.ру».

По словам врача, в остальных случаях действенным методом лечения ожирения может стать бариатрическая операция, во время которой происходит хирургическое уменьшение и изменение формы органов ЖКТ (желудка, кишечника).

В результате человеку хочется меньше есть, поскольку он наедается маленькими порциями из-за маленького объема желудка. Вес при этом постепенно начинает снижаться.

Так, если до операции пациенту нужно съесть несколько порций жирной пищи, гамбургеров, то после хирургического вмешательства ему достаточно нескольких кусочков низкокалорийной пищи или 4-5 ложек супа.

Правда, желудок имеет свойство растягиваться. Поэтому после такой операции пациенту нужно пересмотреть свой образ жизни и сформировать правильное пищевое поведение.

«Оно имеет огромное значение для последующего удержания и контроля веса. Не следует регулярно и помногу употреблять высококалорийные продукты», - посоветовал врач.

Если же у пациента все равно наблюдаются приступы переедания, его могут направить к врачам-психологам, работающим с подобными пищевыми расстройствами. Также полезны консультации у диетолога-эндокринолога, гастроэнтеролога.

Ранее врачи назвали ожирение еще одной серьезной демографической угрозой. Диетолог предупредила о побочных эффектах препаратов для похудения, которые обычно назначают диабетикам.