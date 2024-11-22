Перечислены низкокалорийные продукты, которые нужно есть после 50

С возрастом важно менять рацион, чтобы оставаться в форме. Лена Бакович, магистр наук, сертифицированный диетолог, отмечает, что людям 50+ нужно делать акцент на низкокалорийной и богатой питательными веществами пище.

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Вот какие продукты помогут вам после 50 лет быть в хорошей форме.

Крестоцветные овощи. Это брокколи, листовая и цветная капуста. Они содержат много антиоксидантов, которые защищают от рака и болезней сердца. Также эти овощи богаты клетчаткой. Она хорошо насыщает и помогает предотвратить переедание в течение дня.

Ягоды. Черника, клубника, малина и ежевика дадут организму много клетчатки и питательных веществ. Кроме того, в ягодах меньше углеводов, чем во фруктах.

Листовая зелень. Салат ромэн, шпинат, мангольд, бок-чой в своём составе имеют множество питательных веществ, антиоксидантов, клетчатки.

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Бобовые. К ним относятся нут, фасоль и чечевица. Это хорошие источники клетчатки и белка, которые насыщают и не дают вам переедать.

Продукты, богатые пробиотиками. Это греческий йогурт, кефир. Они помогают поддерживать здоровье кишечника.

Полезные жиры. Авокадо, оливковое масло сытны, полезны для сердца, а ещё уменьшают воспаление и снижают риск возникновения хронических болезней у людей старше 50 лет.

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