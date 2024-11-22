Как можно сделать любимые блюда полезнее для здоровья

Макароны с сыром, жареная курица, печенье — это всё примеры вкусной, но калорийной еды. Вот как эти блюда можно улучшить.

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Выпекайте вместо жарки. Регулярное употребление жареной во фритюре еды связано с более высоким риском возникновения болезней сердца, диабета 2 типа, ожирения. Для выпечки требуется обычно меньше масла, чем для жарки, при этом она формирует хрустящую корочку у блюд. Также вы можете для жарки использовать аэрофритюрницу. Это точно хороший вариант.

Готовьте дома. Согласно одному исследованию, люди, которые употребляли домашнюю еду более пяти раз в неделю, получали больше овощей и фруктов ежедневно по сравнению с теми, кто питался дома реже. Также у них было на 28% меньше шансов на избыточный индекс массы тела и на 24% меньше шансов иметь слишком много жира.

Используйте ингредиенты с низким содержанием натрия. Вы можете также заменить половину соли или всю её на свежие травы и специи: чеснок, базилик или розмарин.

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Добавьте в блюда больше овощей. К примеру, в макароны с сыром вы можете добавить шпинат.

Выбирайте цельные зёрна. То есть цельнозерновую муку, булгур, коричневый рис. Они содержат много клетчатки, железа, магния, витаминов группы В. В последних рекомендациях говорится, что не менее половины рациона должно состоять из цельного зерна. Люди, которые едят больше подобных продуктов, обычно имеют меньший риск возникновения ожирения, диабета, болезней сердца.

Также вы можете попробовать заменить некоторые продукты более здоровыми альтернативами. Например: пасту на спагетти-сквош, мясо на чечевицу, сметану на греческий йогурт, картофельное пюре на пюре из цветной капусты, более жирные куски мяса на постные, сливочное или растительное масло — на тыквенное или яблочное пюре.

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