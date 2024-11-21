Чекап организма, необходимый женщинам после 35 лет

Кажется, что регулярные обследования ждут нас как минимум после 50 лет, но в реальности — чем раньше вы начнете заботиться о своем здоровье, тем ниже вероятность возникновения серьезных заболеваний в будущем. Особенно по женской части. Гинеколог-акушер Сергей Маракшин подсказал топ процедур, которые стоит проходить любой женщине после 35 лет.

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Основной чекап:

Общий анализ крови;

Биохимия крови;

Мазки по назначению гинеколога;

Гормональные исследования.

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Осмотр у гинеколога

В идеале, осмотр в кабинете гинеколога необходимо проходить каждый год, начиная с 18 лет, но все же женщины забывают о таком важном специалисте, пока организм сам не заставит обратиться за помощью. После 30 лет посещение гинеколога в профилактических целях должно стать вашим ритуалом.

Маммолог

Еще один необходимый врач для любой женщины — маммолог. Специалист проводит мануальный осмотр и дает рекомендации. Известный факт: рак молочной железы в большинстве случаев поддается полному лечению на ранних стадиях. Не пропустить заболевание даст посещение маммолога и сдача основных анализов.

Исследования кишечника

Один из самых важных органов, в котором очень часто происходят патологические процессы. После 40 лет проверять состояние толстого кишечника необходимо раз в два года, но уже в 35 стоит уделять органу немало внимания, особенно если в анамнезе есть случаи рака толстой кишки у близких родственников.

Обследование щитовидки

Специалисты говорят о том, что женщины больше подвержены болезням щитовидной железы, чем мужчины. Скрининг на ежегодной основе поможет избежать серьезных проблем. Врач назначит вам необходимые обследования и должен сам провести внешний осмотр. Как правило, если у вас нет жалоб, будет достаточно сдать анализ на гормоны щитовидной железы.