Врач предупредил, что мешает усвоению витамина C

Кофеин препятствует усвоению витамина С. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог Анастасия Ромашкина.

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«Большая часть витамина С (примерно 40%), который поступает в кожу через пищу, испаряется под воздействием ультрафиолета. Также усвоению витамина С мешает кофеин. Поэтому, если вы пьете кофеиносодержащие напитки, старайтесь делать это через один-два часа после еды», — объяснила врач.

Дерматолог также опровергла миф, что витамин С для кожи лучше покупать в виде БАД, а не косметики.

«Употребление витамина С внутрь — отличная идея, однако не факт, что ваш организм решит его направить на обновление кожи. Скорее всего, для организма будут в приоритете сердце и сосуды. А вот из косметики витамин С доставляется непосредственно в кожу», — рассказала эксперт.

По словам Ромашкиной, витамин C принято ассоциировать с цитрусами и другими кислыми продуктами, однако это не совсем верно. Врач заявила, что продукты с высоким содержанием аскорбиновой кислоты имеют такой вкус прежде всего за счет других, более агрессивных органических кислот — лимонной, яблочной и щавелевой.

Накануне врач-дерматолог Марина Русак объяснила, как защитить кожу в холодное время года. Эксперт посоветовала людям с жирным типом кожи в качестве утренних кремов использовать не забивающие поры средства с витамином Е. Врач также рекомендовала в помещениях поставить увлажнители воздуха и пить достаточное количество воды, чтобы не допустить пересыхания кожи.