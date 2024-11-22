Врач предупредил, что нарушает работу поджелудочной железы

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова рассказала, какие привычки нарушают нормальное функционирование поджелудочной железы — одного из важнейших органов пищеварительной системы.

© РИА Новости

Поджелудочная вырабатывает ферменты для переваривания пищи, а также гормоны, необходимые для полноценной работы организма в целом, отметила она в разговоре с газетой «Известия».

Пагубно сказываются на здоровье органа вредные привычки — употребление алкоголя и курение, а также неправильное питание с преобладанием в рационе высококалорийной пищи, что может стать причиной инсулинорезистентности, объяснила Мельникова.

Кроме того, по её словам, негативно на состояние поджелудочной влияет бесконтрольный приём некоторых лекарственных препаратов. Это может привести к панкреатиту, добавила врач.

Ранее НСН сообщала, что в Москве запустили новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ) для выявления желчнокаменной болезни на компьютерной томографии (КТ).