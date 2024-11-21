Врач предупредил о скрывающих много сахара продуктах

Терапевт Рупи Ауйла рассказал, что некоторые продукты скрывают много сахара. Об этом врач написал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Доктор отметил, что много скрытого сахара содержится в хлебе (особенно белом), различных соусах, заправках для салата, магазинных йогуртах и фруктовых соках. Ауйла добавил, что этот ингредиент также в большом количестве добавляют в хлопья, гранолу и готовые блюда, например супы. Кроме того, он призвал отказаться от десертов и сладкой газировки.

«Приготовить суп дома просто, а с бесчисленными рецептами, доступными в интернете, вы обязательно найдете блюдо по вкусу. Если же вы покупаете суп, то изучайте этикетку, чтобы выбрать вариант с наименьшим количеством сахара», — рекомендовал Ауйла.

Врач подчеркнул, что избыток сахара в рационе может приводить ко множеству негативных последствий для здоровья: лишнему весу, неалкогольной жировой болезни печени, высокому давлению, проблемам с кишечником и психикой.

Ранее Ауйла назвал продукты для снижения риска развития сахарного диабета. В частности, он посоветовал есть продукты с каротином, например морковь и шпинат.