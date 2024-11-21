Диетолог назвал напиток для защиты от рака и бессонницы

Молоко с добавлением куркумы, кардамона или перца поможет укрепить иммунитет и снизить риски возникновения рака, а также поспособствует избавлению от бессонницы, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург в новом выпуске программы «О самом главном», доступном на платформе «Смотрим». Специалист подчеркнул, что в ходе наблюдений было установлено, что чем больше этих ингредиентов присутствует в рационе, тем меньше шансы человека столкнуться с этими отклонениями.

Связывая факты, допустим, употребления вот этих специй и онкологии, и возрастных болезней, мы везде видим так называемую отрицательную корреляцию, отрицательную связь. То есть чем больше этого в пище, тем реже бывают все неблагоприятные эти исходы старения, — сказал Гинзбург.

По его словам, одной из важных особенностей вышеуказанных специй является тот факт, что они жирорастворимые и, как следствие, сочетаются с молоком. Кроме того, они оказывают противовоспалительное действие. Специалист также рекомендовал скорректировать баланс в рационе при достижении 45-летнего возраста — нужно снизить объем употребляемого молока и увеличить объем кисломолочных продуктов.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина предупредила, что растворимый кофе приводит к раннему старению. Она пояснила, что из-за технологических процессов при производстве этого продукта в нем образуются вредные вещества.