Назван вид кофе, наносящий сердцу максимальный урон

Кофе обладает стимулирующим эффектом. Ученые провели множество исследований, чтобы выяснить, как этот напиток влияет на здоровье. Теперь стало известно, что робуста может навредить сердцу.

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Ученые и врачи заявляют, что кофе в умеренном количестве не оказывает на организм сильно выраженного негативного эффекта. Однако, уточнила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, насколько вредным для организма будет кофе зависит от того, какого вида напиток.

Так, в разговоре с «Газетой.ру» ученый объяснила, что робуста вреднее арабики. В то же время эспрессо, который отличается небольшим объемом, но более концентрированный, увеличивает нагрузку на сердце, особенно при употреблении в больших количествах.

Такой же эффект на сердце оказывает лунго, поскольку в нем примерно столько же кофеина, сколько и в эспрессо.

Добавление в американо воды снижает концентрацию кофеина, однако сама порция напитка больше. Поэтому американо может содержать сопоставимое со стандартным эспрессо количество кофеина и оказывать умеренное влияние на сердце, добавила ученый.

Флет уайт и капучино — это кофе с молоком, куда, помимо эспрессо, добавляется молоко. Оно немного смягчает влияние кофеина, замедляя его всасывание.

В завершение Лялина добавила, что людям, имеющим проблемы с сердцем, лучше вовсе снизить потребление кофеина. Если такое невозможно, им лучше выбирать напиток с добавлением молока и не пить более чашек кофе в день.