Специалисты предложили простой домашний тест на биологический возраст

Специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы рассказали о простом домашнем тесте, с помощью которого можно оценить биологический возраст и общее состояние здоровья человека. Их рекомендация опубликована на официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

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Чтобы установить истинный биологический возраст, врачи предложили россиянам проверить способность сохранять баланс тела. Сделать это поможет тест, основанный на неврологической пробе Ромберга. Для его прохождения потребуется только секундомер в телефоне.

Чтобы выполнить тест, надо просто принять так называемую «позу цапли» — встать на одну ногу, затем запустить секундомер, закрыть глаза и засечь время, которое удастся провести в этой позиции без потери равновесия. Отмечается, что для разных возрастных групп норма этого времени разная: для людей от 18 до 39 лет этот показатель равняется 43 секундам, от 40 до 49 лет — 40 секундам, от 50 до 59 лет — 37 секундам, от 60 до 69 — 30 секундам, для людей старше 70 лет — 18-19 секундам.

Чем меньше человек может простоять на одной ноге, тем выше вероятность того, что у него есть различные проблемы со здоровьем, утверждают специалисты.

«Исследования показывают, что чем меньше человек может держать баланс, тем выше риск преждевременной смерти», — отмечается в сообщении врачей.

В Центре общественного здоровья объяснили, что с годами становится труднее сохранять равновесие из-за того, что мышцы теряют силу, зрение ухудшается, начинаются проблемы с вестибулярным аппаратом. Кроме того, навыки сохранения баланса могут ухудшаться из-за малоподвижного образа жизни.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала способ продлить жизнь на 11 лет. В этом, по ее мнению, помогут ежедневные прогулки в умеренном темпе продолжительностью не менее двух часов.