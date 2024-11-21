Названо лучшее упражнение для мощных плечей

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала лучшее упражнение для мощных плечей. Ее слова приводит Men Today.

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Эксперт заявила, что для выполнения упражнения понадобятся гантели трех разных весов: например, 8, 10 и 12 килограммов. Для начала необходимо взять самые маленькие гантели и начать выполнять ими махи. После этого следует взять гантели потяжелее и сделать десять махов с ними. Далее нужно взять тяжелые гантели и выполнить столько же повторений.

По мнению Ротач, это упражнение увеличивает мышечную массу, улучшает баланс и координацию, предотвращает травмы и повышает общую силу и выносливость. Кроме того, тренировка на плечи помогает от болей в шеи.

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