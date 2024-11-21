Биолог рассказал, от каких болезней может уберечь тыква и ее семена

Польза тыквы объясняется высоким содержанием витаминов A, C, B, D, K, PP, рассказал NEWS.ru доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, клеточный биолог Александр Созыкин. Он отметил, что в продукте много кальция, фосфора, железа, цинка и калия.

В тыкве много клетчатки и витаминов A, C, B, D, K, PP, карнитина, бета-каротинов и минералов: кальция, фосфора, железа, цинка и калия. Тыква отличается очень низким содержанием углеводов, плохого жира и высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Кроме того, тыква низкокалорийная — 22 ккал. на 100 граммов, — добавил Созыкин.

Самый полезный способ приготовления тыквы — на пару и отварной — тогда вещества в тыкве способствуют выводу токсинов, излишних употребляемых жиров, ускоряют метаболизм, предупреждают резкие скачки голода благодаря клетчатке и наличию хрома, напомнил Созыкин. По его словам, семена тыквы также полезны — в них много антиоксидантов: каротиноидов, токоферолов и витаминов A, E, B, F, PP, йода, кальция, калия, железа, магния, фосфора, цинка, селена.

Употребляя блюда из тыквы, мы профилактируем ряд заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, половой системы, — подытожил Созыкин.

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