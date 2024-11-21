В чем польза тофу для здоровья

Белок нужен нашему организму для формирования мышц, кожи, костей, гормонов, антител и многого другого. Поэтому так важно получать его в достаточном количестве. Помочь в этом могут блюда с тофу.

© Ferra.ru

Тофу — малоизвестный и недооценённый источник белка. Он даёт полноценный белок, то есть все девять незаменимых аминокислот.

Порция твёрдого тофу (85 г) содержит в зависимости от марки около 7 г белка. Это сопоставимо с тем, что можно получить из одного большого яйца или 28 г рыбы.

Вот несколько причин, по которым вам стоит есть больше тофу.

Он укрепляет кости. Обычно порция в 85 г тофу даёт 15% суточной нормы кальция. Исследования также показывают, что тофу и другие белки на основе сои могут играть определённую роль в снижении риска возникновения остеопороза у женщин в менопаузу.

Он поддерживает здоровье сердца. Тофу помогает снизить вероятность развития диабета 2 типа, сердечных заболеваний. Для этого достаточно потреблять 28 г этого продукта в день (тогда риск возникновения болезней сердца уменьшится на 18%).

© Ferra.ru

Он защищает от рака груди. Результаты одного исследования показали, что женщины, которые регулярно ели тофу, на 22% сталкивались с раком груди, чем те, кто ел этот продукт редко. Кроме того, каждые дополнительные 5 г соевого белка, потребляемые человеком в день, снижали риск смерти от рака груди на 12%.

Он прост в приготовлении и универсален. В большинстве продуктовых и азиатских магазинов продаётся тофу. Также существует множество способов его приготовления.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.