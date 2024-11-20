Ортопед назвал важные условия при выборе обуви на зиму

Одно из ключевых правил при выборе зимней обуви, о котором многие забывают, заключается в том, что модели этого сезона следует брать на размер больше, чем летние. Об этом рассказал травматолог-ортопед Владимир Нечаев.

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«Хорошая зимняя обувь имеет широкий мысок и не жмет, даже если надевать ее на дополнительный носок. Это особенно важно для профилактики вросшего ногтя, или онихокриптоза, — достаточно частой зимней проблемы», — рассказал врач.

Кроме того, Нечаев выделил три основных признака, которыми должна обладать идеальная зимняя обувь. Во-первых, она должна надежно фиксироваться на ноге. Во-вторых, предпочтительно наличие небольшого каблука или незначительного различия в толщине подошвы. И, наконец, обувь не должна оказывать давления на стопу, передает издание «Доктор Питер».

В зимний период ежедневно столичные улицы и дворы обрабатывают реагентами и противогололедным материалом, которые портят обувь. «Вечерняя Москва» узнала у замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института кожевенно-обувной промышленности Тамары Назаровой, как ухаживать за обувью, чтобы уберечь ее от влияния реагентов.

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