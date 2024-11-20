Названы самые вредные для мужского здоровья продукты

Здоровый образ жизни — это не только физические упражнения, но и правильное питание. Для мужчин особое значение имеет сбалансированный рацион, который помогает сохранять репродуктивное здоровье и предупреждать развитие ряда заболеваний. О продуктах, которые могут негативно влиять на мужское здоровье, «Газете.Ru» рассказал врач — уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Алексей Моисеенко.

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К таким продуктам специалист, в частности, отнес фастфуд, который насыщен жирами, сахаром, солью и трансжирами. Его употребление увеличивает риск развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и простатита.

«Переработанные мясные продукты (сосиски, колбасы, бекон) содержат большое количество соли, жира, консервантов и канцерогенов. За счет этого они повышают риск развития рака простаты и других онкологических заболеваний», — отметил врач.

Также, по его словам, вреден для мужского здоровья и сахар, который может приводить к инсулинорезистентности, ожирению и другим метаболическим нарушениям. Поэтому сладкое лучше ограничить или совсем исключить из рациона.

«Ни для кого ни секрет, что алкоголь оказывает губительное воздействие на весь организм, в том числе на репродуктивное здоровье. Его регулярное потребление снижает качество спермы и увеличивает риск развития импотенции, простатита и рака простаты», — подчеркнул уролог-андролог.

Также он призвал быть осторожнее с рафинированными углеводами, которые, например, содержатся в белом хлебе и сладких газированных напитках. Обилие их в рационе может привести к инсулинорезистентности, ожирению и другим метаболическим нарушениям.

«Чрезмерное потребление соли может повысить артериальное давление и увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А трансжиры, которые содержатся в маргарине, фастфуде и выпечке, помимо сердечно-сосудистых заболеваний, могут привести еще и к ожирению», — добавил врач.

Кроме того, специалист обратил внимание, что некоторые пищевые добавки могут отрицательно влиять на здоровье, поэтому лучше отдавать предпочтение натуральным продуктам.