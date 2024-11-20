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Врачи из Уфы раскрыли секреты долголетия

Эксперты из Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе поделились рядом секретов долголетия с россиянами.

Врачи перечислили секреты долголетия
© РИА Новости

По мнению врачей необходимо придерживаться следующих нехитрых пунктов:

  1. Управление массой тела: минимизация жировой прослойки на животе и поддержание мышц в тонусе.
  2. Разнообразное питание: потребление 400 граммов овощей и фруктов в день.
  3. Белковая диета: ежедневное потребление продуктов с высоким содержанием белка.
  4. Здоровые жиры: добавление в меню орехов, семян и нерафинированного растительного масла.
  5. Омега-3 жирные кислоты: морепродукты также необходимы в рационе.
  6. Витамин E: регулярное потребление орехов для обеспечения организма этим важным элементом.
  7. Витамин D: необходимо контролировать показатели данного витамина в организме.
  8. Ограничение продуктов из белой муки: исключение из рациона муки и выпечки.
  9. Активность: спорт и движение также способствуют долголетию.
  10. Социальная активность: больше общайтесь.

Мнение специалистов было обнародовано UfaTime.ru.

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