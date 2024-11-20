Врачи перечислили секреты долголетия

Эксперты из Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе поделились рядом секретов долголетия с россиянами.

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По мнению врачей необходимо придерживаться следующих нехитрых пунктов:

Управление массой тела: минимизация жировой прослойки на животе и поддержание мышц в тонусе. Разнообразное питание: потребление 400 граммов овощей и фруктов в день. Белковая диета: ежедневное потребление продуктов с высоким содержанием белка. Здоровые жиры: добавление в меню орехов, семян и нерафинированного растительного масла. Омега-3 жирные кислоты: морепродукты также необходимы в рационе. Витамин E: регулярное потребление орехов для обеспечения организма этим важным элементом. Витамин D: необходимо контролировать показатели данного витамина в организме. Ограничение продуктов из белой муки: исключение из рациона муки и выпечки. Активность: спорт и движение также способствуют долголетию. Социальная активность: больше общайтесь.

Мнение специалистов было обнародовано UfaTime.ru.