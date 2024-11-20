Врачи перечислили секреты долголетия

Эксперты из Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе поделились рядом секретов долголетия с россиянами.
По мнению врачей необходимо придерживаться следующих нехитрых пунктов:
- Управление массой тела: минимизация жировой прослойки на животе и поддержание мышц в тонусе.
- Разнообразное питание: потребление 400 граммов овощей и фруктов в день.
- Белковая диета: ежедневное потребление продуктов с высоким содержанием белка.
- Здоровые жиры: добавление в меню орехов, семян и нерафинированного растительного масла.
- Омега-3 жирные кислоты: морепродукты также необходимы в рационе.
- Витамин E: регулярное потребление орехов для обеспечения организма этим важным элементом.
- Витамин D: необходимо контролировать показатели данного витамина в организме.
- Ограничение продуктов из белой муки: исключение из рациона муки и выпечки.
- Активность: спорт и движение также способствуют долголетию.
- Социальная активность: больше общайтесь.
Мнение специалистов было обнародовано UfaTime.ru.