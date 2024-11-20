Трихолог рассказал, как ухаживать за волосами зимой

Обходясь зимой без шапки, некоторые замечают усиленное выпадение волос. А те, кто надевает головной убор, нередко страдают от перхоти. Как правильно ухаживать за шевелюрой зимой и при этом не отморозить уши, «Клопс» узнал у врача-дерматолога, трихолога Анны Сердюк.

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Если беспечно пренебрегать головным убором, волосы могут прийти в плачевное состояние, отметила доктор.

«При воздействии низких температур возникает спазм сосудов, что приводит к нарушению кровоснабжения головы и питания луковиц. Можно испортить волосяные стержни», — пояснила трихолог.

Защитить шевелюру от холода помогает шапка. Однако если она подобрана неправильно, это грозит зудом и даже себорейным дерматитом.

«Тесный или изготовленный из синтетических материалов головной убор нередко приводит к появлению перхоти», — отметила Анна Сердюк.

Под шапкой потовые и сальные железы работают избыточно. Это провоцирует усиленное размножение микроорганизмов и вызванные ими неприятности.

«Пренебрегать шапкой всё же не стоит. Достаточно, чтобы она была из качественных материалов и по размеру», — обратила внимание врач.

Советы трихолога

С декабря по февраль желательно пить витамины — специальный комплекс для волос — и использовать уходовые средства. Шампуни, кондиционеры и маски выбирайте с эффектом увлажнения.

«Мойте голову средствами, в которых есть силиконы, они придадут волосам мягкость, блеск и шелковистость. Они же уберут электростатическое напряжение, возникающее, когда вы снимаете шапку», — подчеркнула Анна Сердюк.

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