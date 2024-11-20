Врач рекомендовал укреплять мышцы перед менопаузой

Это необходимо для снижения риска развития остеопороза, распространённого в период окончания репродуктивного возраста женщины.

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В качестве силовой тренировки можно выбрать бокс, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Знаете, почему нужно наращивать мышечную массу? Когда мы будем входить в менопаузу, и чтобы женщинам пережить эту менопаузу, перименопаузу, а этот тяжелейший период, он эмоциональный, и он связан с небольшим набором веса в связи со снижением эстрогена. И чтобы это пережить и не уйти в сильный остеопороз, потерю кальция, должен быть мышечный каркас. То есть нужны силовые нагрузки, но необязательно с гантелями, можно делать со своим весом. Или можно брать кардионагрузки, например, бокс. С одной стороны, это будет аэробная история, с другой стороны, есть силовые элементы, это смешанная нагрузка».

Ранее эндокринолог Яна Соловьёва предупредила о риске возникновения диабета перед менопаузой. У женщин, находящихся в конце репродуктивного периода, наличие патологий может заподозрить гинеколог. Среди симптомов нарушения регуляции обмена глюкозы — жажда, частое и обильное мочеиспускание, стремительная потеря веса, кожный зуд.