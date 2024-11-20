Врач объяснил правила здорового ужина

Ужинать лучше всего за два-три часа до сна, рассказала NEWS.ru эндокринолог Видновской РБ Мария Калошина. Она отметила, что предпочтение нужно отдавать творогу, морской рыбе, белому мясу и овощам. Медик объяснила, что соблюдение данных правил позволит не полнеть на фоне вечернего приема пищи.

© unsplash

«При вечернем приеме пищи отдавайте предпочтение нежирным продуктам: творогу, морской рыбе, белому мясу, овощам. Полезно в качестве гарнира выбрать крупу или макароны из твердых сортов пшеницы. Масло лучше добавлять умеренно. Блюда следует запекать, варить или готовить на пару. Ешьте за два-три часа до сна», — добавила Калошина.

По ее словам, полезно ужинать «в кругу семьи за приятной беседой, тщательно пережевывая пищу — так ускоряется процесс пищеварения». Специалист призвала не ужинать перед телевизором или за просмотром роликов в Сети.

«Это грозит тем, что вы пропустите сигнал мозга о насыщении, машинально продолжая поглощать еду. При выборе размера порции ориентируйтесь на правило руки, где кулак — это размер углеводов, ладонь — без пальцев — порция белков, две сложенных ладони вместе — размер овощей, а большой палец — это размер жиров, содержащихся в пище», — отметила Калошина.

Она подчеркнула, что добавление специй, в том числе и острых, при условии хорошей переносимости и отсутствии хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, станет хорошим способ улучшить вкусовые качества пищи и тем самым съесть меньше. Некоторые экстрактивные вещества, содержащиеся в специях, могут улучшить процесс пищеварения, переваривания и повысить иммунитет, подытожила Калошина.

Ранее врач-диетолог Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России Софья Елиашевич рассказала, что употребление переработанных мясных продуктов, таких как сосиски и колбасы, сокращает жизнь в три раза. По ее словам, такая еда несет серьезные риски для здоровья.