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Диетолог рассказала, как сдвинуться с мертвой точки при похудении

Изменение режима питания и увеличение физической нагрузки помогут сдвинуться с мертвой точки при похудении, заявила NEWS.ru диетолог и фитнес-тренер Мария Волынкина. По ее словам, в таких случаях часто переходят на циклическую диету или интервальное голодание.

Как сдвинуться с мертвой точки при похудении
© РИА Новости

Бывает, что люди употребляют слишком мало калорий. Желательно употреблять 800 ккал, чтобы похудеть, если их 500 ккал, то человек не похудеет из-за недостатка питательных веществ. Необходимо соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, соблюдение питьевого режима — 0,3 л на 1 кг веса. Обязательна физическая нагрузка — два-три раза в неделю активно заниматься спортом, — сказала Волынкина.

Она отметила, что временная остановка снижения веса может случиться через три недели с момента начала диеты и продлиться несколько месяцев. Это может произойти из-за снижения скорости обмена веществ и гормональных нарушений.

Ранее Волынкина заявила, что грецкие и кедровые орехи, кешью, миндаль, гречка, белокочанная капуста, фасоль и бананы богаты магнием. Также магния много в гречке, ячневой крупе, горохе, фасоли, бананах, белокочанной капусте. По ее словам, при недостатке элемента в организме могут возникнуть риски сердечно-сосудистых проблем и сложности с костями.

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