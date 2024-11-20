Как сдвинуться с мертвой точки при похудении

Изменение режима питания и увеличение физической нагрузки помогут сдвинуться с мертвой точки при похудении, заявила NEWS.ru диетолог и фитнес-тренер Мария Волынкина. По ее словам, в таких случаях часто переходят на циклическую диету или интервальное голодание.

Бывает, что люди употребляют слишком мало калорий. Желательно употреблять 800 ккал, чтобы похудеть, если их 500 ккал, то человек не похудеет из-за недостатка питательных веществ. Необходимо соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, соблюдение питьевого режима — 0,3 л на 1 кг веса. Обязательна физическая нагрузка — два-три раза в неделю активно заниматься спортом, — сказала Волынкина.

Она отметила, что временная остановка снижения веса может случиться через три недели с момента начала диеты и продлиться несколько месяцев. Это может произойти из-за снижения скорости обмена веществ и гормональных нарушений.

Ранее Волынкина заявила, что грецкие и кедровые орехи, кешью, миндаль, гречка, белокочанная капуста, фасоль и бананы богаты магнием. Также магния много в гречке, ячневой крупе, горохе, фасоли, бананах, белокочанной капусте. По ее словам, при недостатке элемента в организме могут возникнуть риски сердечно-сосудистых проблем и сложности с костями.